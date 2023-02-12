تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في القليوبية.. المواعيد والضوابط

بدأت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية في تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القليوبية، والتي من المقرر أن تستمر لمدة أسبوعين، وفق الجدول المعلن لطلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

وأوضحت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، لـ«الوطن»، أنه جرى إخطار الإدارات والمدارس بجدول وخطوات تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القليوبية، مشيرة أنها انطلقت اليوم وتستمر لمدة أسبوعين.

تظلمات الشهادة الاعدادية 2023 في محافظة القليوبية

وأضافت وكيل وزارة التعليم أن خطوات وإرشادات تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القليوبية بعد تقديم الطلب بمدرسة هدى شعراوي ببنها بجوار مقر الكنترول بالقرب من ديوان محافظة القليوبية، كالتالي:

- تقوم لجنة النظام والمراقبة بتحديد يوم لاطلاع ولي الأمر على ورقة الإجابة.

- ترسل كشوف نتيجة التظلم للإدارة التعليمية للطلاب المعدل درجاتهم فقط.

- حضور ولي الأمر ومعه صورة من بطاقة الرقم القومي يوم الاطلاع المحدد من الكنترول بمقر مدرسة 25 يناير ببنها للاطلاع على ورقة الإجابة.

- حظر اصطحاب المحمول.

جدول تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية

وأوضحت مديرية التربية والتعليم في بيان لها، أن تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية تتم وفق الجدول التالي:

- الأحد 12 فبراير إدارة بنها.

- الاثنين 13 فبراير طوخ وقها.

- الثلاثاء 14 فبراير شرق شبرا.

- الأربعاء 15 فبراير غرب شبرا.

- الخميس 16 فبراير القناطر.

- الأحد 19 فبراير كفر شكر والعبور.

- الاثنين 20 فبراير شبين القناطر.

- الثلاثاء 21 فبراير الخانكة.

- الأربعاء 22 فبراير قليوب.

- الخميس 23 فبراير الخصوص.

- الأحد والاثنين 26 و27 فبراير تخلفات كل الإدارات.

اعتماد نتيجة الإعدادية في القليوبية

وكان محافظ القليوبية قد اعتمد منتصف الأسبوع الماضي، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الأول بنسبة 74.56%، ونتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 84.60%، بحضور سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.