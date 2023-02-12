استمرار تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية بسوهاج لمدة 15 يوما.. اعرف التفاصيل

صرح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، أن اليوم الأحد بدأت المديرية تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج على نتيجة الفصل الدراسي الأول، والتي تستمر بداية من اليوم حتى 15 يوما.

اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة سوهاج، بنسبة نجاح 81% للشهادة الإعدادية العامة و100% للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السم والمكفوفين.

تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية

وأضاف وكيل تعليم سوهاج، لـ«الوطن» أنه يتم تلقى تظلمات الشهادة الإعدادية خلال الثلاث قطاعات التعليمية، قطاع وسط وقطاع الشمال وقطاع الجنوب.

قطاع وسط سوهاج: ويقع بمدرسة سوهاج الثانوية العسكرية ويضم إدارات سوهاج، وأخميم وساقلتة والمراغة التعليمية

قطاع جنوب سوهاج: ويقع بإدارة جرجا التعليمية ويضم إدارات جرجا والبلينا والمنشاة ودار السلام التعليمية.

قطاع شمال سوهاج: ويقع بإدارة طهطا التعليمية ويضم إدارات طهطا وجهينة وطما وطهطا التعليمية.

سعر تظلمات الشهادة الإعدادية

وكشف وكيل تعليم سوهاج أنه تم تحديد سعر تظلمات الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج، بـ35 جنيها للمادة الواحدة، تسدد داخل مقر تلقى التظلمات، خلال 15 يوما من اليوم بداية من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا.

طريقة تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية

ويتم عقب تلقى طلبات تظلمات الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج، تحديد موعد للطالب وولى أمره لمراجعة الورقة الامتحانية بالمادة المقدم بها التظلم، وحساب درجات الطالب فى حضوره وحضور ولى أمره، ثم يتم كتابة تقرير عن ذلك، يضم نتيجة التظلم بكل مادة مؤكدا أنه لن يتهاون فى حقوق الطلاب

أوراق التقديم لتظلمات الشهادة الإعدادية

وحدد تعليم سوهاج الأوراق المطلوبة لتظلمات الشهادة الإعدادية،

صورة ورقية للطلب

إيصال تسديد الرسوم

صورة من البطاقة الشخصية لولى الأمر

نسبة نجاح الشهادة الإعدادية بسوهاج

قد تقدم لإمتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج 86 ألف 219 طالب وطالبة، موزعين على 11 إدارة تعليمية فى 3 قطاعات تعليمية رئيسية "وسط وجنوب وشمال" أدى الإمتحانات بينهم 85 الف و 676 طالب وطالبة، نجح منهم 69 الف 599 طالب وطالبة، حصلوا جميعا على أكثر من 50% بنسبة نجاج 81%.

نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج

وزعت النسبة على الثلاث القطاعات التعليمية الرئيسية بالمحافظة،