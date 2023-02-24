محمد العرابي لـ القاهرة الإخبارية: روسيا تلوح بالسلاح النووي للردع ولن تستخدمه

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية السابق، إنه في علم السياسة من الضروري تحقيق التوازن بين المبادئ والمصالح، وخلال الأزمة الروسية الأوكرانية، مصر من الدول التي نجحت في تحقيق هذا الأمر، إذ إن موسكو وكييف دولتان مهمتان للقاهرة، موضحًا أنه لا يتوقع استخدام روسيا للسلاح النووي، خلال تلك الأزمة.

تقارب روسيا والصين متصاعد ولن يتوقف

وأضاف «العرابي»، خلال حواره في برنامج «ثم ماذا حدث؟»، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت ويعرض على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المزاج الدولي يُعاني خللًا كبيرًا، وأن تقارب روسيا والصين مُتصاعد ولن يتوقف، لافتًا إلى أن التنافس الصيني الأمريكي مهم للبلدين وسيكون مُحكمًا، وأكد أن التقارب الأمريكي الصيني لن يكون بشكل كامل، إذ أن المصالح هي ما ستحكم المرحلة المُقبلة.

الصناعات العسكرية

وحول التهديد باستخدام السلاح النووي، خلال الأزمة الروسية الأوكرانية قال «العرابي» إن روسيا تهدد باستخدام النووي؛ من أجل الردع، ولا أتوقع أن تستخدمه، موضحًا أن الصناعات العسكرية لن تستوعب استمرار الأزمة، إذ إنها استنزاف عميق وكل دول العالم مُتضررة، وأن أمر إرسال دبابات إلى أوكرانيا ليس جديًا.