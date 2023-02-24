مواجهة نارية بين فريقي «علي أبو جريشة» و«بوبو» في نصف نهائي «كابيتانو مصر»

تضمنت الحلقة الـ 20 من برنامج كابيتانو مصر على قناة ON، مواجهة نارية بين فريقي «علي أبو جريشة» بقيادة محمد اليماني، و«بوبو» بقيادة أحمد الكاس، في نصف النهائي.

نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب

وكان النجم مؤمن زكريا قرر أن تكون مباريات نصف النهائي والنهائي من مباراتين ذهابًا وإيابًا، مؤكدًا أنه قرر ذلك لمنح الموهوبين فرصة أخرى.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

أطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية، واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب، التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.