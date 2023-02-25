انتشال جثة طفل غرق في ترعة بالجيزة

لقي طفل مصرعه غرقًا في ترعة البرمبلية بقرية الكداية دائرة القسم، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد بتلقيه بلاغًا من أهالي الكداية بوجود طفل غريق يبلغ من العمر 8 سنوات بترعة البرمبلية، وعلى الفور أمر بالتوجه إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تم لقاء والد الطفل المتوفى، والذي أفاد بأن نجله عبدالرحمن رمضان 8 سنوات بالصف الأول الابتدائي، وأثناء قيامه باللهو على حافة الترعة انزلقت قدمه ما أدى إلى سقوطه في الترعة وغرقه.

بسؤال شهود الواقعة أكدوا ما جاء بأقوال والد المتوفى، وتم انتشال الجثمان بمعرفة الأهالي، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.