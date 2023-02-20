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مصرع طفل دهسه جرار زراعي في مركز فرشوط بقنا

كتب:

رجب آدم
08:11 م | الإثنين 20 فبراير 2023
حادث جرار زراعي

حادث جرار زراعي

لقي طفل مصرعه مساء اليوم الاثنين، بعد أن دهسه جرار زراعي في مركز فرشوط، شمال محافظة قنا، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي.

مصرع طفل بقنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، يفيد مصرع طفل صدمه جرار زراعي في مركز فرشوط، شمال محافظة قنا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم الدفع بسيارة إسعاف من مرفق إسعاف فرشوط إلى موقع الحادث، وتبين مصرع طفل يدعى عبدالفتاح محمد عبد الفتاح، 7 أعوام، بعد أن صدمه جرار زراعي بمركز فرشوط أثناء تواجده أمام منزله.

نقل جثة الطفل

وجرى نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي بانتظار قرار من جهة التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وانتدبت مفتش الصحة لكتابة تقرير طبي حول أسباب الطفل، وتحريات المباحث حول الواقعة.

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