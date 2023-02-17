مصرع طفل غرقا في حوض لري أرض زراعية بالمنوفية

لقي طفل مصرعه غرقا داخل حوض مياه خاص بماكينة ري بإحدى قرى مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وفشلت محاولات إنقاذه، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعية وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

مصرع طفل غرقا

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز قويسنا، تبين مصرع الطفل «ع.م»، ويبلغ من العمر 4 سنوات، وبسؤال عدد من شهود العيان نفوا وجود شبهة جنائية، كما أوضح والده في محضر الشرطة أن ابنه كان يلعب أمام المنزل ووقع داخل الحوض، وتم تحرير محضر يحمل رقم 1104 إداري مركز قويسنا.

بلاغ بمصرع طفل في حوض مياه

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد شوقي كوينة، مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بمصرع طفل غرقاً داخل حوض مياه خاص بماكينة ري زراعية بدائرة المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.