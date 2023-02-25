مطرانية سمالوط تعلن تنظيم معرضا للكتاب بمشاركة 45 دار نشر

تنظم مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس تحت رعاية الأنبا بڤنوتيوس مطران سمالوط وطحا الأعمدة، معرض سمالوط السنوي للكتاب، في أيام 1 و2 و3 مارس المقبل، بنادي العهد الجديد التابع لمطرانية سمالوط، ويشارك به أكثر من 45 دار نشر ومكتبة وآلاف الكتب في شتى المجالات، تحت شعار «فَتِّشُوا الْكُتُبَ».

محاضرات في مجالات الطب النفسي

ويقام على هامش المعرض هذه السنة فعاليات مختلفة، ثقافية وفنية وتربوية وعلمية، وأمسيات وحفلات توقيع لكُتاب الإيبارشية، ومحاضرات يحاضر فيها متخصصون في مجالات الطب النفسي والإرشاد الأسري وعلوم اللاهوت المختلفة، ويتم تنظيم مؤتمرات خلال الأيام الثلاث لأولياء الأمور، والشباب، والأطفال، كما أن هناك فعاليات خاصة بالأطفال على مدار ساعات المعرض الـ12 من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، كمسرح عرائس والألعاب المختلفة.

المعرض مجاني

جدير بالذكر أن دخول المعرض مجاني لجميع شعب الصعيد على مختلف أطيافه، وحضور الفعاليات والمحاضرات مجاني أيضا، وتنتج المطرانية آلاف الكروت بقيم مالية توزع مجانا على الأطفال والشباب لتحفيزهم على شراء الكتب المتنوعة، كما أن الأسعار مخفضة للجميع.

وشخصية المعرض هذه السنة قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية السابق، وشخصيتان فرعيتان من كهنة الإيبارشية المتنيحين: القس سيدراك غالي والقس أبانوب القمص أرمانيوس.