مصرع شخص تحت عجلات قطار في مركز سمالوط بالمنيا

لقي شخص مصرعه تحت عجلات قطار أمام مزلقان كوبري سمالوط الجديد في شمال محافظة المنيا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع شخص صدمه القطار

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصول «سيد جمال إبراهيم»، 65 عاما، مقيم بقرية السوبي التابعة للوحدة المحلية بمنقطين في غرب مركز سمالوط، إلى المستشفى النموذجي جثة هامدة.

المتوفى كان يعبر مزلقان في سمالوط

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين أن المتوفى صدمه قطار قادم من القاهرة ومتجه إلى محافظات جنوب الصعيد، وذلك في أثناء عبوره مزلقان كوبري سمالوط الجديد دون أن ينتبه لعبور القطار.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة حول ظروف وملابسات الحادث.

إصابة طالب صدمه قطار

يذكر إنه قبل أسبوعين أصيب طالب عمره 17 عاما، صدمه القطار أثناء عبوره مزلقان حي الإخصاص شمال مدينة المنيا، وتسبب ذلك في بتر ساقه الأيسر، وتم نقله للمستشفى العام، وحجزه بقسم الجراحة لتلقي العلاج.