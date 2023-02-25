أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 1675 جنيها

تباينت أسعار الذهب اليوم في مصر، وتحديدا سعر جرام الذهب عيار 21، إذ يهتم كثيرون سواء كانوا راغبين في الاستثمار أو التزين أو شراؤه للهدايا بمتابعة أسعاره بشكل يومي، حتى يتمكنوا من معرفة الوقت المناسب للشراء أو البيع حسب حاجه كل منهم.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21

وتختلف أسعار الذهب اليوم في مصر بمحال الصاغة والأسواق المختلفة، لتسجل اليوم السبت الموافق 25 فبراير، الآتي:

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 1914 جنيهًا للبيع، و1926 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 1675 و1685 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 18، سجل اليوم 1436 جنيهًا للبيع، و1444 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم، 13400 جنيه للبيع، و13480 جنيها للشراء.

سعر كيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم 1.914.286 جنيها للبيع، فيما سجل قيمة 1.925.714 جنيها للشراء.

أسعار الذهب في سوق المال

وعن أسعار الذهب اليوم بسوق المال العالمية، سجل سعر جرام عيار 18 نحو 43.70 دولار، فيما جاء سعر جرام الذهب 21، ليسجل 50.99 دولار، ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 58.27 دولار.