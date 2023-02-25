ننشر أول صورة لاستمارة الكشف الطبي على الحجاج المصريين لموسم 2023

حصلت «الوطن» على الصورة الأولى لشهادة الكشف على الحجاج المصريين لعام 2023، وتحمل الشهادة البيانات الشخصية للمواطن الراغب في اداء فريضة الحج، والتاريخ المرضي «السكر والضغط وأمراض القلب والشرايين والأزمات الرئوية وأمراض الكبد».

شهادة الكشف على الحجاج المصريين لعام 2023

ومن جانبه، كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إجراءات وضوابط أداء مناسك الحج، وقال في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، لا بد من الحصول على تطعيم كورونا، وشهادة QR Code التي تثبت اكتمال جرعات تطعيم فيروس كورونا، إضافة إلى تلقي الجرعة التنشيطية على أن تكون آخر جرعة جرى تلقيها خلال 6 أشهر قبل السفر.

ضوابط وإجراءات السفر لموسم الحج 2023

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه لا بد من الحصول على تطعيم الالتهاب السحائي، مشيرا إلى أن الكشف الطبي لموسم الحج 2023 يجرى في 237 مستشفى بمختلف محافظات الجمهورية، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرا.

الحالات المرضية الممنوعة من السفر في موسم الحج 2023

وعن الحالات المرضية الممنوعة من السفر لأداء الحج هذا العام، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنها تتضمن حالات السمنة المفرطة، وكذلك مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي، ومرضى التليف الرئوي الحالات المتقدمة من أصحاب أمراض القلب والأوعية، والمصابين بالأمراض النفسية كالزهايمر، مشيرا إلى أنه جرى وضع خطة متكاملة لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين المسافرين ضمن بعثة الحج، وتوفير العيادات المتنقلة داخل الفنادق المخصصة للحجاج المصريين.