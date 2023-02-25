تراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية.. كم سعر الجرام بمحال الصاغة؟

انخفض الذهب إلى ما دون 1815 دولارًا للأوقية عالميا، ليصل بذلك إلى أدنى مستوى منذ عام تقريباً.

محليا، ظل سعر الذهب على انخفاضه لليوم الثالث على التوالي، بعد خسائر متتالية في سعر الجرام، حيث سجل درام عيار 24 الأكثر نقاءً 1,926 جنيه.

سعر الجرام من عيار 21

أما الذهب عيار 21، والذي يعد الأكثر مبيعاً، فسجل سعر 1,685 جنيه، وعيار 18 سعر 1,444 جنيه، وسجل الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21) 13,480 جنيه، وبيعت الأوقية بالسعر المحلي 59,890 جنيه.

كانت شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية توقعت تراجع أسعار الذهب خلال الربع الأول من العام 2023، بالتوازي مع التراجع عالمياً.

معدل التضخم في أمريكا

وقالت مؤسسة «جولد إيرا» العالمية العاملة في مجال أبحاث الذهب وتعاملاتها، إن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بدأت في الصعود وهذا يعتبر حاسمًا للذهب، وأضافت في تقرير أنَّه على صعيد الأوضاع الاقتصادية دفع التضخم المرتفع أمريكيا والذي وصل الى 6.4% الأسواق إلى تسعير فرصة بنسبة 21% بأن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل.

وأدت هذه التوقعات المتغيرة إلى دفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى ما فوق 4.6%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007 ولكن في «GOLD ERA» نتوقع أن يبدأ المسار الهابط.

وأظهرت التقارير مؤخرًا قوة أكبر مما كان متوقعا في كل شيء من سوق العمل إلى مبيعات التجزئة إلى التضخم نفسه، مما أثار مخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيتعين عليه أن يصبح أم صرامة بشأن أسعار الفائدة.

وطمأنت تلك المرونة الإضافية المستثمرين بأن الاقتصاد قد يتجنب حالة ركود، ومع ذلك من المتوقع استمرارية هبوط الذهب والذي نتوقع أن يكون إلى مستويات 1800، ولكن تمّ الكشف هنا عن ضعف في الزخم الهابط مما يجعلنا نتوقع ان تكون هناك موجة تصحيحية للذهب خلال تحركات القليلة المقبلة، بحسب التقرير.