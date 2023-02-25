كأس العالم لجمع النفايات.. لعبة جديدة تطلقها اليابان لحماية البيئة

تتميز دولة اليابان، بالنظام واحترام القواعد، ودائما ما تقدم للعالم الابتكارات والصناعات المختلفة، ومؤخرا اخترعت لعبة «سبوجومي»، وهي رياضة جديدة، حولتها إلى مسابقة عالمية تنافس فيها فرق من عدة بلدان مختلفة، تحت مسمى «كأس العالم لجمع النفايات»، التي بدت غريبة لارتباطها بهذا المسمى، الذي لا يطلق سوى على الألعاب الرياضية الشهيرة، مثل كرة القدم والسلة وغيرها.

في عام 2008، أصبح جمع القمامة في اليابان لعبة شعبية، تحولت إلى لعبة محلية معتمدة في البلد الآسيوي، ومن ثم مسابقة عالمية تسمي «سبوجومي»، وهي اختصار لكلمتي «سبورت» أي الرياضة و«جومي»، أي القمامة باللغة اليابانية، بحسب «سكاي نيوز».

كأس العالم لجمع النفايات

تستعد طوكيو، لتحويل تلك اللعبة الغريبة من نوعها، إلى مسابقة عالمية في الأول من نوفمبر المقبل، بمشاركة 20 فريقًا من عدة دول، من بينها: الولايات المتحدة وكندا، وجنوب إفريقيا، والهند وإندونيسيا، وماليزيا، وتايلاند، والفلبين، كما تشارك مصر في هذا الحدث.

شروط اللعبة وعدد الفرق

تقام المسابقة لمدة ساعة واحدة، ويضم كل فريق من 3 إلى 5 لاعبين، ويكون على اللاعبين جمع القمامة وفرزها لعدة أنواع، ما يمكن حرقه أو إتلافه، أو إعادة تدويره، وتحظى أعقاب السجائر بأعلى النقاط، وغير مسموح للمتسابقين الركض وأخذ القمامة من الممتلكات الخاصة أو المطاعم أو أماكن تعرضهم للخطر، كالسكك الحديدية.

حماية المحيطات من المخلفات هدف اللعبة

تهدف اللعبة إلى حماية المحيطات من المخلفات أو تلويثها، واكتسبت اللعبة شعبية كبيرة، وأصبحت جزءا من المناهج التعليمية، فأصبحت ثقافة بلد بأكمله، وهو ما دفع اليابان لتحويلها إلى لعبة عالمية، لتستفيد منها بلدان العالم، مع إنتاج فيلم رسوم متحركة يحكي عن مستقبل قريب تصبح فيه هذه اللعبة بحجم وأهمية لعبة كرة القدم.