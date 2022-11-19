فائزة بمسابقة المشروعات الخضراء: أنتجت قاطع ثلاثي الأبعاد من تدوير النفايات الإلكترونية

قالت الدكتورة منى طمان، الفائزة في المسابقة الوطنية للمشروعات الخضراء فئة المرأة، عن مشروع لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، إن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أتاحت الفرصة للسيدات، للمشاركة بابتكارات ومشروعات، لافتة إلى أن فكرة المسابقة قائمة على المشروعات الصديقة للبيئة، التي تحد من التلوث مع استخدام التكنولوجيا.

إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه يجر فصل خامات الأجهزة وتوجيها لإعادة التدوير، «تمكنت من إنتاج جهاز قاطع ثلاثي الأبعاد من إعادة تدوير النفايات الإلكترونية بدلا من شرائه جديد بسعر يصل إلى 120 ألف جنيه، ويستخدم الجهاز في الرسم على الخامات وتقطيعها وفقا لما هو مطلوب على الأخشاب والمعادن والبلاستيك، ويمكن استخدامها في صناعة الديكور والأثاث».

وأوضحت «طمان»، أن مشروعها يعمل على إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، التي تصل إلى نحو 50 مليون طن سنويا على مستوى العالم، وفي المعتاد يعاد تدوير 20% فقط، مشيرة إلى أن النفايات الإلكترونية، تتضمن أجهزة الكمبيوتر القديمة والمتهالكة والأجهزة التكنولوجية والطابعات الرقمية، ويضمن المشروع رصد وتجميع المخلفات.

أجهزة جديدة من المخلفات الإلكترونية

ولفتت الدكتورة منى طمان، إلى أن المشروع تضمن تطبيقا إلكترونيا، يتضمن تسجيل طلبات المواطنين الذين لديهم أجهزة قديمة، ويتم جمعها من خلال سيارة، ونقلها لورشة كبيرة تعيد تدوير النفايات، وتنتج أجهزة جديدة.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.