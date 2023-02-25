عاجل.. مصر للطيران تتسلم طائرة جديدة من طراز «آيرباص A321neo»

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، تسلمها طائرة جديدة من طراز آيرباص A321neo، لتنضم إلى أسطول الشركة بداية من اليوم.

الشركة الوطنية تستمر في خطتها التنموية لزيادة أسطولها الجوي

كان الفريق الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، أعلن أن الشركة الوطنية مصر للطيران ستستقبل طائرة جديدة لضمها لأسطول الناقل الوطني، من طراز A320n، مشيرا إلى أن الشركة الوطنية تستمر في خطتها التنموية لزيادة أسطولها الجوي.

يذكر أن شركة مصر للطيران للشحن الجوي، تسلمت قبل عدة أيام، طائرة جديدة من طراز بوينج B737-800SF بعد تحويلها من طائرة ركاب لطائرة شحن جوي.

أسطول الشركة الوطنية من طائرات الشحن الجوي 4 طائرات

وتعاقدت شركة مصر للطيران للشحن الجوي، مع شركة Commercial Jet الأمريكية الرائدة في مجال تحويل الطائرات من طائرات ركاب إلى طائرات شحن، وتعد هذه الطائرة أول طائرة شحن يتم تحويلها من طراز B737-800SF وتقوم بتشغيلها شركة مصر للطيران ليبلغ أسطول الشركة الوطنية من طائرات الشحن الجوي 4 طائرات.