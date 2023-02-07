عضو بـ«الشيوخ» لقصواء الخلالي: «مصر للطيران» بخير.. ولا نية لبيعها

تحدث النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن مناقشة المجلس تحويل الطائرات المكهنة إلى مطاعم سياحية، وقال إنّ الموضوعات كانت متعددة مع وزير الطيران، ملّف الطائرات المكهنة جرى تأجيل المناقشة فيه، لكن كان هناك موضوعان رئيسيان، الأول مدينة إيربورت سيتي كانت مدينة سياحية ترفيهية استثمارية، كان سيتم تدشينها في محيط مطار القاهرة، وكان بداية الحديث عنها في عام 2014.

المشروع كان فيه إضافة كبيرة للدولة المصرية واستثمارات عالية

وأضاف القط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أن هناك مستثمرا بالفعل تقدّم لها وحصل على المناقصة، لكن الوزارة أفادتنا، أمس، أنه نظرا لظروف اقتصادية معينة انسحب هذا المستثمر وتم فض التعاقد بصورة ودية، وتحدثنا مع الوزارة بأن المشروع كان فيه إضافة كبيرة للدولة المصرية واستثمارات عالية.

وأضاف: «المشروع في إطار الدراسة وطلبنا إطارا زمنيا محددا لهذه الدراسة حتى تقدم للأجهزة المعنية والقيادة السياسية ويتم اعتماده، المنطقة حيوية للغاية ولها بعد استثماري كبير، والوزارة ستوافينا بالموعد المحدد».

الشركة بخير ولا توجد أي نية لبيعها

وأكد أن الموضوع الثاني هو شركة مصر للطيران، التي تعرضت لشائعات كثيرة مؤخرا، حيث جرى التأكيد على أنّ هذه الشركة بخير ولا توجد أي نية لبيعها، وتم مناقشة الوزارة في خطة دمج شركات مصر للطيران، لأن الشركة عبارة عن شركة قابضة و8 شركات تابعة، مشيرًا إلى أنه كان هناك خطة للدمج من قبل جهاز التنظيم والإدارة واعتمده رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أنّ وزير الطيران ناقش مجلس الشيوخ في الأمر، وأفاد بأن هناك خطوات تحدث في هذا الملف، ولكنه كان في حاجة إلى دراسة الملف بطريقة أدق بعد توليه الوزارة، واتفق مجلس الشيوخ على أن يسير الأمر بوتيرة أسرع.