وزير الطيران المدني يفتتح معرض «صيانة وعمرة الطائرات»

افتتح الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني، والطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، والمهندس وليد الخفيف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، المعرض المصاحب لمؤتمر «صيانة وعمرة الطائرات»، والذي يشارك فيه 600 شركة يمثلون كبرى الشركات المصنعة للطائرات وقطع غيار الطائرات ومحركاتها وأجزائها، وصيانتها بالقارة الإفريقية والشرق الأوسط، وأوروبا.

مصر تستضيف مؤتمر لشركات الطيران أبريل المقبل

وقال الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني، إن مصر استضافت هذا المؤتمر خلال التسعينيات والآن تستضيف المؤتمر 31، مشيرا إلى أن حركة النقل الجوي تزداد يوميا ويجب أن يكون لمصر وأفريقيا نصيب كبير من هذه الحركة، ومن هذه الزيادة: «في مجال الصيانة لدينا مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وأكاديمية التدريب، والأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وعلوم المراقبة الجوية»، وهي جميعا تقدم خدماتها للقطاع حول العالم وخاصة القارة السمراء.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن»، على هامش افتتاح معرض صيانة وعمرة الطائرات بأفريقيا، بحضور لفيف من خبراء الطيران المدني بالقاهرة الأفريقية وآسيا وأوروبا، أن العنصر البشري المصري أثبت كفاءة وتميز، ومن المنتظر أن نعقد مؤتمر خلال مارس أو أبريل المقبل لدعم الشراكات مع شركات الطيران الأفريقية، مؤكدا أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعى بكل طاقتها لدعم القارة الأفريقية وتقديم كافة أوجه الدعم.

وأضاف، وزير الطيران المدني: «نعمل على مواجهة كافة التحديات وتذليل كافة العقبات أمام الأشقاء الأفارقة، ومستعدون لتلبية جميع طلباتهم خاصة فيما يخص التدريب والصيانة حيث نقدم المئات من فرص التدريبات، كما نقدم خدمة الصيانة للعديد من الشركات حول العالم».

القضايا التي تهم صناعة صيانة وعمرة الطائرات

من جانبه قال المهندس وليد الخفيف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، إن المؤتمر والمعرض يمثلان النسخة الحادية والثلاثين وهو حدث عظيم يجمع إفريقيا وشركائها تحت سقف واحد، تحت رعاية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الخفيف، أن المعرض يضع في مقدمة اهتماماته القضايا التي تهم صناعة صيانة وعمرة الطائرات خاصة أن صناعة الطيران متنامية في إفريقيا وسوق صيانة وعمرة الطائرات سوق واعدة، وهناك دائما زيادة في الطلب على خدمات صيانة وعمرة الطائرات بشكل ملحوظ، ولذلك نحن مستعدون للعمل معًا على تعزيز الصناعة خاصة أن شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية جزءًا من صناعة صيانة وعمرة الطائرات في القارة السمراء.

الخفيف: بدأنا تطبيق خطة طويلة الأجل للتوسع في أفريقيا

وأضاف: «بدأنا بالفعل تطبيق خطة طويلة الأجل للتوسع في أفريقيا، لخدمة أهداف التنمية وتطوير الصناعة وخطوتنا الأولى نحو ذلك في دولة أكرا، حيث أنشأنا محطة صيانة يومية في مطار كوتوكا الدولي، وسبق ذلك خطوات أخرى حيث وضعنا استراتيجية للتركيز على شركات الطيران الأفريقية الشقيقة، ونخدم أكثر من 20 شركة طيران أفريقية في مجالات الصيانة اليومية والصيانة الدورية، ونحرص على أن نكون شريك صيانة وعمرة الطائرات لأكبر عدد من شركات الطيران، من منطلق إيماننا بتاريخنا الطويل، كما وضعنا استراتيجية للعمل على نقل خبراتنا للشركات الناشئة في القارة السمراء، لتدريب العنصر البشري وتستضيف القاهرة مؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بإفريقيا، حتى الأربعاء المقبل بمشاركة خبراء الطيران المدني من مختلف دول العالم».