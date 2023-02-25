«الزراعة»: توفير السلع في 273 منفذًا بتخفيضات تصل إلى 40%.. (فيديو)

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة نفذت العديد من المبادرات المختلفة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين؛ لتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم خاصة خلال شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أن التخفيضات التي تقدمها وزارة الزراعة تتراوح بين 20%، 40% مع مراعاة زيادة الكميات المعروضة وتوفير كل ما يحتاجه المواطن من السلع الأساسية وغير الأساسية.

243 منفذا ثابتا لتغطية كافة محافظات مصر

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، في لقائه مع الاعلامية مها بهنسي في لقاء تلفزيوني مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN»، أن هناك 243 منفذا ثابتا و30 منفذا متحركا من منافذ بيع وزارة الزراعة لتغطية كافة محافظات مصر، وهناك أيضًا العديد من المنافذ المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية ضمن مبادرة «كلنا واحد» و«أهلا رمضان» لتغطية أكبر كم ممكن من المناطق في مصر.

أزمة توافر الدواجن جاءت نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية

وأشار «القرش»، إلى إن أزمة توافر الدواجن جاءت نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على الإمدادات الغذائية التي كانت تحتاجها مصر لتربية وتغذية الدواجن، ولكن الدولة المصرية قامت بمجهود كبير لحل تلك الأزمة وتوفير الموارد الغذائية اللازمة لمربي الدواجن، مؤكدا أنه لا يوجد أي قرار تقنين للشراء قامت به الدولة المصرية تجاه المواطنين، وأنه لا يوجد حد أقصى لكميات الشراء بالنسبة للمواطنين وأن المواطن قادر على شراء كم المنتجات الغذائية التي يحتاجها دون الخوف من نفادها أو فرض حد أقصى عليه.

وأوضح، أن هناك رقابة قوية على الأسواق لمنع شراء وتخزين المنتجات الغذائية وبيعها مرة أخرى في السوق السوداء، وأن جهاز حماية المستهلك يقوم باستقبال شكاوى المواطنين طوال أيام الأسبوع.