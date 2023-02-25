«الصحة»: نتيجة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج «سرية» وتصدر خلال 14 يوما

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، خطوات إجراء فحص المقبلين على الزواج، وقال في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن إجراء الفحوصات يكون قبل الزواج بأسبوعين، موضحا أن الوحدات الصحية مخصصة ومزودة بكل المستلزمات الطبية لإجراء تحاليل الزواج كاملة، مشيرا إلى أن نتائج تحاليل المقبلين على الزواج تظهر ويجري تسلمها خلال 14 يوما، وتجري مناقشة النتائج في جلسة مشورة والمناقشة تكون لكل طرف على حدة.

أماكن فحص المقبلين على الزواج

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن الوحدات الصحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، يصل عددها إلى 303 وحدات صحية موزعة على مستوى محافظات الجمهورية، كما يمكن معرفة أقرب وحدة صحية من خلال الاتصال بالخط الساخن 15335، أو زيارة موقع 100 مليون صحة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسهيل المهمة على الطرفين المقبلين على الزواج.

مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الهدف الرئيسي من مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج هو خلق جيل آمن وخال من الأمراض الوراثية، في ظل سعي الدولة المصرية إلى إعلان خلوها من الأمراض المعدية بين الزوجين، وعلى المقبلين على الزواج ضرورة مساعدة الدولة في تحقيق هذا الهدف وعدم التهرب من إجراء فحوصات المقبلين على الزواج.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هناك متابعة ستجرى للطرفين المقبلين على الزواج، وحال إصابة أحدهما بأحد الأمراض سيجري تحويله إلى المستشفيات المخصصة لذلك، ودعا المتحدث المقبلين على الزواج إلى زيارة عيادات المشورة لأن الفرق الطبية العاملة بها مدربة على إمكانية التواصل الجيد مع الطرفين المقبلين على الزواج واطلاعهما على مفهوم الحياة الصحية السليمة.