التفاصيل الكاملة لمبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج.. تنطلق غدا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخدمات التي تقدمها مباردة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، وقالت في تقرير رسمي لها، إن المبادرة ستنطلق غدا لتقديم خدماتها للمواطنين المصريين والأجانب المقيمين على أرض مصر.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج في 303 وحدات صحية موزعة على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرة الى أن الوحدات الصحية تعمل بشكل يومي ماعدا يوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا.

مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج

ودشنت وزارة الصحة والسكان الخط الساخن «15335»، لاستقال كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة للرد على كل المواطنين فيما يتعلق بخدمات الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، كما يمكن الدخول على موقع «100 مليون صحة» للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة، ومعرفة أقرب وحدة صحية يمكن إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج.

تحاليل الزواج في مصر 2023

وتابعت وزارة الصحة والسكان، بأن هناك شهادة جديدة للفحص الطبي تُمنح للمقبلين على الزواج، وهى مميكنة حتى لا تخضع للتزوير، لافتة إلى أنه في حال الخضوع لإجراء الكشف الطبي يستغرق الشخص قرابة ساعة لسحب العينات الطبية والوراثية الخاصة بفحص مرض انيما البحر المتوسط وفقر الدم، لتحليلها في المعامل المركزية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن جميع مراحل المبادرة الخاصة بالفحص الطبي للمقبلين على الزواج مميكنة، وتتيح تحويل الأشخاص إلى المستشفيات والمراكز المتخصصة لاستكمال الفحوصات الطبية والحصول على العلاج اللازم في حال الإصابة بأي مرض.

وحددت وزارة الصحة والسكان التحاليل التي من التي سيتم إجرائها، وتشمل الإيدز والزهري وفقر الدم والسكر العشوائي وبعض الأمراض الأخرى، لافتة إلى تقديم المشورة من خلال فرق طبية مدربة على أعلى مستوى وتقديم النصيحة للمقبلين على الزواج بالحياة الصحية.