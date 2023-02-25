إسبانيا تعلن اكتشاف أول حالة إصابة بمرض «ماربورغ»

أعلنت السلطات الصحية في منطقة فالنسيا الإسبانية، اليوم السبت، اكتشاف أول حالة مشتبه بها من مرض «ماربورغ» المميت، والذي أدى إلى عزل أكثر من 200 شخص في غينيا الاستوائية، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

نقل المصاب إلى وحدة عزل

وأضافت السلطات الصحية الإسبانية، أن رجلًا يبلغ من العمر 34 عامًا، كان مؤخرًا في غينيا الاستوائية، وتم نقله من مستشفى خاص إلى وحدة عزل في مستشفى «لافي» في فالنسيا أثناء إجراء الاختبارات.

ويمكن أن يصل معدل وفيات فيروس ماربورغ إلى 88٪، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ولا توجد لقاحات أو علاجات مضادة للفيروسات معتمدة لعلاجها.

وفاة 9 جراء المرض

وفرضت غينيا الاستوائية، الحجر الصحي على أكثر من 200 شخص وقيدت الحركة في 13 فبراير في مقاطعة كي نتيم، حيث تم اكتشاف الحمى النزفية لأول مرة.

وأبلغت الدولة الصغيرة الواقعة في وسط إفريقيا حتى الآن عن 9 وفيات، بالإضافة إلى 16 حالة يشتبه في إصابتها بالمرض، مع أعراض تشمل الحمى والتعب والقيء الملطخ بالدماء والإسهال.

وفي وقت سابق، قال روبرت ماثورين بيدجانج، مندوب الصحة العامة للمنطقة، في 14 فبراير الجاري، إن السلطات الكاميرونية اكتشفت حالتين مشتبه بهما من مرض ماربورغ في 13 فبراير في أولامزي، وهي بلدية على الحدود مع غينيا الاستوائية.