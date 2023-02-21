«السياحة» تعتمد آلية عمرة شهري شعبان ورمضان: التأشيرات دون سقف عددي

قال أحمد وحيد،عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية، إنّ وزارة السياحة اعتمدت نظام السقف المفتوح في توزيع تأشيرات العمرة خلال شهري شعبان الحالي ورمضان المقبل، لافتا إلى أنّ آلية تشغيل موسم العمرة خلال هذا الشهران تٌعتبر استمرارا للآلية التى اعتمدتها الوزارة منذ بداية موسم العمرة 2023، والذى بدأت أولى رحلاته خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ نظام موسم العمرة خلال شهري شعبان رمضان يقضى بأن من حق كل شركة منظمة لرحلات العمرة، تنظيم أي عدد من تأشيرات العمرة خلال هذا الشهران،

وتابع أنّ كل شركة ستحصل على عدد 40 تأشيرة عمرة خلال كل شهر بصفة مبدئية، على أن تتحصل على أي عدد من التأشيرات بعد ذلك، شريطة وجود حجوزات مؤكدة سواء بالفنادق أو بشركات الطيران.

زيادة المنافسة بين شركات السياحة المنظمة للرحلات

وأوضح أنّ اعتماد النظام المفتوح في موسم العمرة خلال شهري شعبان ورمضان، سيرفع من المنافسة بين شركات السياحة المنفذة لرحلات العمرة، ويصب في صالح المواطن المصري في الحصول على أعلى جودة لبرنامج العمرة وأرخص سعر.

ولفت إلى أنّ أسعار برامج العمرة الاقتصادية التي تبلغ مدتها 15 يوما خلال شهر شعبان تبدأ من 28 ألف جنيه، موضحا أنّ أسعار برنامج العمرة الاقتصادية (شعبان- رمضان)، يقضى فيه المعتمر أيام من أواخر شهر شعبان وأيضا أيام من شهر رمضان، فإنها تبدأ من فوق الـ30 ألف جنيه.

أسعار برامج العمرة خلال شعبان ورمضان

وأشار إلى أنّ سعر برنامج العمرة الاقتصادية خلال شهر رمضان، والتي يبلغ مدتها شهر فإنها تبدأ من فوق الـ47 ألف جنيه، لافتا إلى أنّ أسعار برامج العمرة فئة 5 نجوم بالنسبة لبرنامج الـ10 أيام الأولى من رمضان، تبدأ من 75 ألف جنيه، أما أسعار برنامج الـ5 نجوم بالنسبة للـ10 أيام الأخيرة من شهر الصوم أو ما تعرف بعمرة ختم القرآن الكريم، فإن سعر برنامج العمرة خلالها قد يتجاوز الـ200 ألف جنيه.