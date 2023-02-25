موسم «السردين» بشمال سيناء: الإقبال يتزايد قبل رمضان والأسعار في المتناول

يبدأ موسم صيد سمك السردين في الفترة أواخر الشتاء، وهي السمكة المفضلة لدى أهالي سيناء، من حيث الطعم والرائحة، وعملية الشواء على نيران الأحطاب التي ينتظرها عشاق السردين من العام إلى العام.

يقول شعبان عبد الفضيل، أحد المتحدثين في التراث من أهالي العريش، لـ«الوطن»، إن حلاوة طعم السردين يأتي في أواخر الشتاء، وغالبا فإن سمك السردين يأتي إلى الشاطئ ليتغذى على طمي البحر، وتصبح «مبرومة»، وهي كلمة يعرفها عشاق السمك، أي أنها ذات طعم لذيذ.

شوي السردين على نيران الحطب

ويضيف أنه يتم شواء سمك السردين بعد تتبيلها على نيران الحطب في البيوت، سواء على لوح حديدي صغير، أو شبكة حديدية صغيرة أيضا، ويفضل أن يكون معها سلاطة عرايشي بفلفل أخضر وجرادة وثوم على حبة طماطم، وزيت زيتون على أن يتم أكلها بالخبز الفطير أيضا.

الشواء على الساحل وفي المزارع

ويقول محمد الأيوبي، أحد سكان الساحل، لـ«الوطن»، إنه يتم أكل السردينا لدى الأهالي أوقات الصباح، حيث يتم شراؤها من الصيادين في ساعات الصباح الأولى، فور إخراجهم الغزل من البحر، ويفضل الأهالي أكلها في الخلاء، سواء في المزارع أو ساحل البحر أو أحواش المنازل، ولكن الأهم أنها تكون وجبات أساسية شبه يومية طوال فترة الشتاء حتى دخول بداية الصيف.

الأسعار في متناول الجميع

ويقول محمد حجاب، أحد بائعي السمك في العريش، لـ«الوطن»، إن سعر كيلو السردينة المبرومة يتراوح ما بين 40 إلى 50 جنيها للكيلو، ينخفض السعر 5 جنيهات أواخر اليوم، حينما ينخفض الإقبال، لأن التاجر يفضل أن ينهي سلعته قبل أذان الظهر.

ويضيف أن هناك إقبالا كبيرا من الأهالي على شراء السردين، فهي من الأكلات المشبعة، ورخيصة التكلفة، علاوة على عشق الكبير والصغير لها، الذين ينتظرونها من العام للعام ليأكلوها طازجة.

ومن جهة أخرى أكدت أماني رسلان وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء في بيان لها، أن هناك مراقبة لجميع الأسعار التي حددتها وزارة التموين، وهناك أسعار تكون أقل من السعر المحدد، والتي يكون إنتاجها محليا، ومنها سمك السردين الذي يتم صيده بشاطئ العريش وبحيرة البردويل.