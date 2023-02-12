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إحباط تهريب عقاقير مخدرة و7 بنادق صيد تحت الماء في مطار القاهرة

كتب:

أيمن حمزة
12:06 م | الأحد 12 فبراير 2023
رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي أمام جانب من المضبوطات

رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي أمام جانب من المضبوطات

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي، راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته كمية كبيرة من الشرائط الدوائية لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات، وراكب مصري بحوزته 7 بنادق صيد تحت الماء. 

إحباط تهريب 900 قرص مخدر

جاء ذلك إنهاء الإجراءات الجمركية بـ مطار القاهرة لركاب رحلة الخطوط البولندية القادمة من وارسو، إذ تمّ استوقاف أحد الركاب خلال محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب وسط الملابس، وتم العثور على  132 شريط لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات بإجمالي 900 قرص.

الجمارك تضبط 7 بنادق صيد تحت الماء بصحبة راكب قادم من أمريكا

أما الحالة الثانية، فكانت خلال إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك، إذ تم استوقاف أحد الركاب خلال محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية داخل حقائب الراكب، 

وبسؤال الراكب أفاد أنَّه سرير أطفال من الخشب، وبتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط 7 بنادق صيد تحت الماء بمشتملاتها.

وأفاد تقرير شرطة المفرقعات في المطار بأنَّه محظور حيازتها طبقًا للقانون رقم 394 لسنة 1954، وجرى تحرير  محضر ضبط جمركي رقم 29 لسنة 2023 ضد الراكب الأول، ومحضر ضبط جمركي رقم 30 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني، وجرى إحالة الراكبين للنيابة المختصة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.