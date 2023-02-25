كيفية حجز دور بالشهر العقاري أونلاين.. عشان ماتقفش في طوابير

اتجهت الدولة المصرية مؤخراً إلي رقمنة المحاكم والشهر العقاري وغالبية المصالح الحكومية، تيسراً على المواطنين في إنجاز معاملاتهم اليومية، ونرصد في السطور التالية كيفية الحجز لعمل توكيل أو غيره من التصرفات الأخرى عبر منصة مصر الرقمية، التي تحتوي على العديد من الخدمات.

كيفية حجز دور بالشهر العقاري أونلاين

وعن كيفية حجز دور بالشهر العقاري أونلاين، يجري أولاً إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية وستطلب منك المنصة الاسم والرقم القومي ورقم التليفون المحمول ثم يجري إرسال رسالة نصية لرقم الهاتف المحدد للتأكد من أن مالك الخط هو المستخدم الفعلي للحساب، إذ أنه في حالة عدم تسجيل الخط باسم مالك الحساب لن يمكنه الدخول للمنصة.

- إنشاء كلمة مرور بعد ذلك تطلب منك المنصة إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور حتى لا يمكن لأي شخص غير مستخدم الحساب الاطلاع على بيانات المواطن.

الدخول للخدمات بعد حجز دور بالشهر العقاري أونلاين

يجري تحديد الخدمة المراد تلقيها ( توكيل قضايا - توكيل بالتصرف للنفس والغير) وغيرها من الخدمات، ويقوم المواطن بوضع بياناته وبيانات المحامي ودفع المبلغ المحدد للخدمة سواء بواسطة بطاقة الائتمان أو عن طريق «فوري».

تحديد فرع التوثيق لاستلام المحرر

يقوم نظام التشغيل بتحديد موعد استلام المحرر، وكذا مكان الشهر العقاري الذي سوف يجري تسلم المحرر منه، ويقوم المواطن بتسلم المحرر وتوثيقة بختم النسر.