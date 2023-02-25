الغرفة التجارية: سعر كيلو الفراخ سيصل للمستهلك بـ 65 جنيها خلال أيام

قال عبد العزيز السيد عضو شعبة الدواجن بالغرفة التجارية وخبير صناعة الدواجن، أن أسعار الدواجن بدأت تعود إلى طبيعتها، بعد التراجع الكبير في الأسعار خلال الساعات الأخيرة الماضية، مشيرا إلى أن الدواجن سجلت تراجعا كبيرا، موضحا أن سعر الكيلو وصل إلى نحو 65 جنيها اليوم، مقابل 78 جنيها، قبل يومين، متوقعا أن تصل الأسعار إلى 60 جنيها من المزرعة، خلال أيام.

وأضاف «السيد» لـ «الوطن»، أننا قبل أيام أكدنا أن هناك مبالغة كبيرة في أسعار الدواجن، وأن التكلفة الفعلية للمنتج في ظل ارتفاع الأعلاف وارتفاع أسعار الكتاكيت لن تزيد عن 60 جنيها للكيلو، من المزرعة، ويمكن أن تصل إلى 65 جنيها للمستهلك النهائي، مطالبا بتفعيل دور بورصة الدواجن بشكل اكبر.

الدولة تحركت سريعا لضبط أسواق الدواجن

وأضاف أن لدينا فجوة في المعروض تصل لنحو 42%، أي 1000 طن شهريا، وتحركت الدولة سريعا وقامت باستيراد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة بأسعار أقل من المعروض، ما أسهم في سد الفجوة وضبط السوق، إذ قامت الدولة بعمل وفرة في المعروض ورقابة على الأسواق ما تسبب في انخفاض أسعار الدواجن فى الأسواق.

مزيد من الانخفاض فى أسعار الدواجن

وطالب «السيد» بعودة الأعلاف إلى أسعارها الطبيعية، حتى يكون هناك مزيد من الانخفاض في أسعار الدواجن، خاصة أن العلف يعتبر هو المدخل الرئيسي لصناعة الدواجن في مصر، ويمثل نحو 70% من تكلفة التصنيع.

وأكد أن استيراد الدواجن من بلاد المنشأ يسهم فس خفض الأسعار ويعتبر هو العامل الرئيسي والأساسي في انخفاض الأسعار، متوقعا انضباط الأسعار خلال الفترة المقبلة، نظرا لوجود دواجن مستوردة من الخارج تسهم في سد الفجوة.