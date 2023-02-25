عاجل.. الغرف التجارية تعلن تراجع أسعار الدواجن بقيمة 13 جنيها

أعلن حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حدوث هبوط سريع في بورصة الدواجن، اليوم السبت، مشيرًا إلى أن أسعار الدواجن البيضاء الآن في المزرعة 68 جنيها بدلاً من 81 جنيها.

وأكد عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان، نزول حاد في أسعار الكتاكيت ابتداء من يوم غد، إلى 11.50 جنيه، بعد وصول السعر الأيام الماضية إلى 25 جنيها.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تعاقد الدولة على استيراد دواجن مجمدة من دولة البرازيل بسعر أقل من السعر المحلي بنسبة 25%.