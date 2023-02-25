عضو بـ«النواب»: التحرك السريع للحكومة وراء انخفاض أسعار الدواجن

ثمن النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، تحرك الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بسرعة توفير السلع واستيراد الدواجن والأرز؛ لمواجهة تحركات الأسعار، خلال الفترة الماضية واستغلال بعض التجار للأزمة الاقتصادية خاصة الدواجن واللحوم.

سرعة تحرك الحكومة لاستيراد الدواجن

وقال «القطامي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن سرعة التحرك من قبل الدولة كانت كبيرة وحققت الوفرة في الدواجن المستوردة، مع زيادة كبيرة في منافذ التموين والقوات المسلحة وغيرها من المنافذ ومنها والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ مبادرة كلنا واحد الرئاسية، إضافة إلى معارض «أهلا رمضان»، إذ أدت إلى انخفاض أسعار الدواجن 16% ببورصة الدواجن وانخفضت بالأسواق بنسبة 9% بالفعل، مشيرًا إلى أن الأسعار ستنخفض بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة دخلت بثقلها إلى سوق الدواجن بعد عدم استجابة التجار ورفضت الرجوع إلى التسعيرة الجبرية، إذ يوجد لدى الدولة آليات عديدة لمواجهة الأزمة وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، حيث يتزايد الطلب بشكل كبير على السلع وخاصة الدواجن واللحوم.

استخدام آليات السوق

وطالب النائب بتشديد الرقابة على الأسواق واستخدام اليات السوق بزيادة المنافذ، مناشدا المواطنين عدم الهلع والاتجاه لتخزين السلع خوفا من ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن الأسواق ستشهد موجة انخفاضات كبيرة.

ولفت إلى العوامل والآليات للإفراج الجمركي عن السلع والبضائع بالموانئ، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهود الدولة باتخاذ كافة التدابير، والترتيبات للإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ تباعًَا، وخاصة الغذائية وهو ما حقق انفراجة كبيرة بالسوق المحلي قبل حلول شهر رمضان.