وقفة صلاة لسلام العالم في مؤتمر شباب كنائس القطاع الصحراوي

انطلقت فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر شباب كنائس القطاع الصحراوي، أمس، بوقفة صلاة لمدة نصف ساعة من أجل سلام العالم، طالبين من الله أن يعم السلام أرجاء العالم كله، كما طلبوا الشفاء لكل المرضى.

مؤتمر «مستر بي»

ويأتي ذلك ضمن فعاليات مؤتمر الشباب التاسع في يومه الثاني، الذي تنظمه كنائس القطاع الصحراوي في الإسكندرية، تحت رعاية البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشريكه الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وذلك بكنيسة العذراء مريم وأبوسيفين بعبد القادر، في الفترة من 24 إلى 26 يوليو الحالي، والذي يشارك فيه أكثر من 17 كنيسة.

وجاء مؤتمر هذا العام بعنوان «مستر بي»، بحضور نحو 2500 شاب لليوم الثاني على التوالي من جميع الكنائس المشاركة بعد نجاح اليوم الأول للمؤتمر، حيث يواصل التأكيد على التكوين الصحيح للشباب، وذلك بحضور كورال مار آفرام السرياني التابع لكنيسة القديسة العذراء مريم بالقصيرين بالقاهرة، والمرنمة مريم حلمي.

قوة الكلمة

وقال مينا نصر، قائد كورال ماري آفرام السرياني، إنّ جملة واحدة قد تعيد من ضلوا إلى الله، متابعا: «للكلمة قوة، الصلاة بالترانيم رجعت ناس كتير ضلوا طريقهم في العالم إلى الله، فجملة واحدة في وعظة أو ترنيمة ممكن لما شخص يسمعها يحسها مكتوبة ليه هو فتأثر عليه وترجعه لربنا».