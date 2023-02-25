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لحظات مؤثرة لنجل الفنان شادي زيدان في جنازة والده.. «صور»

كتب:

بسمة شطا
02:41 م | السبت 25 فبراير 2023
جنازة شادي زيدان

جنازة شادي زيدان

حضر نجل الفنان شادي زيدان، مراسم تشيع جثمان والده الذي انطلق منذ قليل من دار الشفاء بمدينة دمشق بسوريا.

وظهر نجل الفنان شادي زيدان وهو في حالة نفسية سيئة وتبدو عليه علامات التأثر للغاية، وحاول المحيطون به مساندته والوقوف بجانبه في هذه اللحظات المؤلمة.

جنازة الفنان شادي زيدان 

يذكر أن أشقاء الفنان شادى زيدان تواجدوا في مراسم تشيع الجثمان، وهم أيمن ووائل ومهند زيدان، بالاضافة إلى حضور عدد من الأصدقاء والفنانين منهم سوزان نجم الدين التى حرصت على توديعه.

 

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تشييع جثمان الفنان شادي زيدان في دمشق بحضور أشقائه وسوزان نجم الدين
بقلم بسمة شطا