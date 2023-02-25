شعبة الملابس: تخفيضات الأوكازيون الشتوي تصل لـ70%

بشرت شعبة الملابس الجاهزة المواطنين بوجود كميات كبيرة معروضة من الملابس الشتوية في موسم التصفيات نتيجة الزيادة الإنتاجية، كما أن نسبة التخفيضات وصلت لنسبة غير مسبوقة بالأوكازيون، حيث وصلت نسبة التخفيضات إلى 70%.

هبوط كبير بأسعار الملابس الجاهزة

قال محمود الداعور، عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية ورئيس الشعبة الأسبق، إن أسعار الملابس هبطت خلال فترة الأوكازيون بشكل كبير، حيث إن هناك تخفيضات حقيقة بالأوكازيون بالنسبة للملابس الشتوية تصل إلى 70%.

وأوضح الداعور، في تصريحات اليوم لـ«الوطن»، أن هناك كميات كبيرة معروضة من الملابس الجاهزة بالأسواق، ولكن المشكلة تكمن في ضعفه، كما أن نسبة المبيعات انخفضت مقارنة بالعام الماضي نتيجة ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.

حالة من الركود تشهدها سوق الملابس الجاهزة

وتابع الداعور أن سوق الملابس الجاهزة يشهد حالة من الركود وسط وجود كميات عدم وجود فائض من المال لدى المواطنين، بالإضافة لتوجه المواطنين إلى توفير الاحتياجات الأساسية وتلبية الالتزامات أولا قبل التوجه لشراء الملابس أدى أيضا لانخفاض مبيعات الملابس هذا العام.

موسم الملابس الصيفي يبدأ من منتصف شهر مارس

وأشار عضو شعبة الملابس الجاهزة إلى أن نسبة تصدير الملابس الجاهزة انخفضت أيضا، كما أن موسم بيع الملابس الصيفي يبدأ من منتصف شهر مارس، لافتا إلى أنه من المتوقع انخفاض الطلب على الملابس الجاهزة حتى منتصف العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.