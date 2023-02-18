شعبة الملابس: تخفيضات على الأوكازيون الشتوي تصل إلى 70%

تشهد محلات الملابس في كل المحافظات، إقبالا مستمرا على الشراء من جانب المواطنين، وذلك منذ انطلاق فعاليات الأوكازيون الشتوي 2023، بمشاركة 4 آلاف محل تجاري.

استغلال المواطنين الأوكازيون الشتوي في الشراء

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة وسط البلد، قال تجار وأعضاء الغرف التجارية، إن هناك إقبال ملحوظ من جانب المواطنين على شراء الملابس الجاهزة والأحذية، إذ يستغل الكثير تلك التخفيضات التي تبدأ من 5% وتصل إلى 70 %.

وقال فريد خطاب، أحد أصحاب محلات الملابس الجاهزة، إنه منذ إعلان وزارة التموين موعد انطلاق الأوكازيون بدأ المواطنين في التوافد والإقبال على شراء ما يحتاجونة من ملابس شتوية حيث تختلف نسبة التخفيضات من محافظة ومنطقة إلى أخرى.

وأضاف أن هناك العديد من المواطنين يستغلون فترة التخفيضات ويشترون ما يحتاجونة من ملابس ويقومون بتخزينها للأعوام القادمة، بالإضافة إلى أنه من المتعارف عليه داخل المحلات التجارية، أن «الكولكشن» الجديد لم يدخل ضمن قائمة التخفيضات الشتوية.

تخفيضات على الأحذية

ومن جهته، قال أحمد عبد الحافظ أحد أصحاب محلات الأحذية إن هناك أيضا تخفيضات على الأحذية تصل لـ50%، إذ تشهد المحلات إقبالا ملحوظا، خاصة البوت الجلد.

توقعات بزيادة الإقبال على الشراء حتى نهاية فبراير

ومن جهته، قال هاني الكدواني سكرتير شعبه الملابس بالقاهرة، إن محلات الملابس الجاهزة تقدم خصومات الفترة الحالية على الملابس الشتوية، تصل إلى أكثر من 70%، وتنتهي آخر الشهر الجاري، متوقعا زيادة إقبال المواطنين على الشراء مع اقتراب انتهاء الأوكازيون.