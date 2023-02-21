البنك الأهلي يوفر تمويلا بـ3 ملايين جنيه لمشروعات الملابس الجاهزة

يقدم البنك الأهلي المصري تسهيلات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضمنها تجارة الملابس الجاهزة الذي يهتم به الكثير من المواطنين، ويتساءلون عن إجراءات فتح هذا المشروع وسعر العائد والأوراق المطلوبة وغيره وهو ما نرصده في السطور التالية.

وبحسب جدول برامج تمويل البنك لأهلي المصري لمشروع تجارة الملابس الجاهزة، بالنسبة للمشروعات القائمة، يتم التمويل بحد أقصى 85% من إجمالي قيمة فواتير الشراء خلال آخر 3 أشهر، فيما يتم التمويل بحد أقصى 70% من إجمالي مساحة المحل تكلفة سعر البضاعة للمتر المربع.

تمويل مشروعات الملابس الجاهزة

وبالنسبة للمشروعات الجديدة يتم التمويل بحد أقصى 70% من متوسط سعر البضاعة للمتر المربع الواحد استنادا لمساحة المحل، أما الحد الأقصى للتمويل يكون 2 مليون جنيه في حال عدم توافر قوائم مالية و3 مليون جنيه في حال توافر قوائم مالية.

سعر العائد لمشروعات الملابس الجاهزة

وتكون فترة السماح والسداد عن طريق أقساط متساوية بحد أقصى 5 سنوات، أما سعر العائد من قبل جهاز تنمية المشروعات يكون وفقا أخر تسعير، أما في حال الإقراض من البنك الأهلي المصري يتم تطبيق سعر عائد سنوي متناقص.

ويطلب البنك الأهلي من العميل بعض المستندات الأساسية وهم صورة من بطاقة الرقم القومي وتكون سارية، والسجل التجاري، والبطاقة الضريبية، ويتم استكمال باقي المستندات بحسب طبيعة المشروع.