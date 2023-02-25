«صحة المنيا» تنظم 8 قوافل لتقديم الخدمات الطبية بالقرى الأكثر احتياجا

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ أعمال القوافل الطبية والعلاجية بالقرى الأكثر احتياجا بجميع مراكز المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها رئيس الجمهورية، حرصاً على الاهتمام بصحة المواطنين، في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

إطلاق 8 قوافل طبية

قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه جرى تنفيذ 8 قوافل طبية بقرى محافظة المنيا، خلال شهر يناير الماضي، في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وشملت القوافل «قرى البرشا بمركز ملوي والخياري بمركز أبوقرقاص، والجرنوس ببني مزار، طحا بمركز سمالوط، المركز الطبي الحضري بدير مواس، دير البرشا بمركز ملوي، بني موس بابو قرقاص، دفش بمركز سمالوط»، مضيفًا أنه تم توقيع الكشف الطبي على 15 ألف و288 حالة تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.

عمل تحاليل طبية للمترددين

أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، أنه جرى عمل 1156 تحاليل مختلفة وعمل موجات صوتية لـ 119 حالة، وأشعة سينية 55 حالة، وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 1051 متردد وتحويل للمستشفى 301 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ1028 متردد.