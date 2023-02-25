مصرع طالب سقط من أعلى منزله في المنيا.. «اختل توازنه»

لقي طالب مصرعه، مساء الجمعة، إثر سقوطه من الطابق الثاني، نتيجة اختلال توازنه، وذلك بعزبة طلعت الشرقية بالوحدة المحلية لقرية أبو عزيز في مركز مطاي بشمال محافظة المنيا، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وصول جثة طالب لمستشفى مطاي

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، اخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصول جمال مؤمن جمال 13 عاما، طالب، إلى مستشفى مطاي المركزي، جثة هامدة.

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة البحث الجنائي، وإجراء التحريات الأولية، تبين وفاة الطالب، إثر سقوطه من الطابق الثاني بمنزله الكائن بعزبة طلعت الشرقية التابعة للوحدة المحلية بقرية أبوعزيز في مركز مطاي، نتيجة اختلال توازنه.

انتداب مفتش الصحة لمناظرة الجثة

تم التحفظ علي جثة الطالب داخل مشرحة مستشفى مطاي المركزي، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وطلبت استعجال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وانتداب مفتش صحة مركز مطاي لتوقيع الكشف الطبي ومناظرة الجثة ومعرفة أسباب وكيفية حدوث الوفاة، وإعداد تقرير طبي بذلك والتصريح بالدفن في حال ثبوت عدم وجود شبهة جنائية طبية.