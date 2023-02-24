مسؤول بمؤسسة «العربي» لقناة الحياة: توزيع 15 طن مواد غذائية في المنيا

عرض برنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة «الحياة»، تقريرا بعنوان: «قطار الخير يصل إلى المنيا».

وقال الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، إن العمل الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يجد رضا وارتياحا شديدا لدى المواطن، وهذا جهد مشكور من الدولة عندما تصل للمواطن في القرى والعزب والنجوع والكفور هذه المواد الغذائية.

مبادرات من صناع الخير

وأوضح عطية عطا ممثل مؤسسة العربي لتنمية المجتمع في اصطفاف المنيا، أن قطار الخير يتضمننحو 15 طنا من المواد الغذائية، إضافة للبطاطين بجودة عالية.

ولفت عصام عبد الرحمن المستشار الإعلامي لمؤسسة صناع الخير، إلى أن المؤسسة ستقدم مبادرة «عينيك في عينينا»، إضافة لمبادرة «قدم صحيح» والمساعدة في حصول عدد كبير من الأسر على البطاطين من خلال مبادرة صناع الخير.

1000 بطانية وشنطة مواد غذائية

وأشار إحسان جمعة مسؤول قوافل بجمعية مصطفى محمود، إلى أن هذه المحطة تعد رقم 20 في قطار التحالف بالصعيد، لافتا إلى أن الجمعية مشاركة في قطار الخير بالمنيل بـ 1000 بطانية و1000 شنطة مواد غذائية.