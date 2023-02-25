شعبة البقالة: المخزون الاستراتيجي من السلع آمن قبل حلول شهر رمضان

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، أن أسعار المواد الغذائية تشهد حالة من الاستقرار الملحوظ بالأسواق، ومن المتوقع انخفاض سعر الأرز خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية، أن أسعار الأرز المعبأ تتراوح 25 و28 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر الأرز السائب ما بين 22 إلى 24 جنيها، ومتوسط سعر كيلو السكر 20 جنيها، وسعر كيلو الدقيق 20 جنيها، بينما سعر المكرونة 10 جنيها للكيس الـ400 جرام.

لا يوجد أي نقص في الأسواق من المواد الغذائية

وأوضح «المنوفي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك حجم طلب جيد على المواد الغذائية في الوقت الحالي، بينما تبدء الطلبات في الزيادة قبل رمضان بحوالي 10 أيام، كما أن هناك كمية معروضة كبيرة من المنتجات الغذائية في الأسواق، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي نقص في الأسواق من المواد الغذائية، حيث يوجد مخزون استراتيجي جيد من المنتجات الغذائية يكفي لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 5 أشهر لمعظم السلع في حالة الاستهلاك الطبيعي.

استقرار في أسعار ياميش رمضان

وأضاف أن أسعار ياميش رمضان تشهد حالة من الاستقرار أيضًا، إذ يبلغ سعر كيلو اللوز المقشر 195 جنيها، وسعر كيلو البندق 260 جنيها، والتين التركي 165 جنيها، وسعر كيلو الاراسيا 175 جنيها، وسعر كيلو الكاجو 270 جنيها، وسعر كيلو عين الجمل 260 جنيها، وسعر كيلو الزبيب الإيراني 110 جنيها، بينما سعر الزبيب المصري 65 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر لفة قمر الدين ما بين 40 إلى 65 جنيها.

وبين أنه من المتوقع استقرار أسعار الياميش حتى منتصف رمضان ثم يعاود الانخفاض، موجهًا النصيحة للمواطنين بشراء الياميش والبلح قدر الحاجة، لأن التجار يحاولون التخلص من البضاعة قبل انتهاء رمضان مما يؤدي إلى انهيار أسعار الياميش والبلح بعد منتصف رمضان.