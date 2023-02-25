الهزار يتسبب في مقتل «بكار» على يد صديقه بالمطرية.. طعنه بمقص

صداقة عمرها 12 شهرًا جمعت بين «شعبان» و«بكار» بحكم طبيعة عملهما على دراجة نارية «توك توك»، فكان الهزار هو القاسم المشترك بينهما طوال ساعات العمل كلما تقابلا في الشارع، مساء أمس كان اللقاء الأخير بين الشابين في عزبة شلبي بالمطرية عندما وقفا للمعاتبة، وبعد ثوان معدودة سقط أحدهما غارقًا في دمائه إثر طعنات قاتلة.

3 طعنات تتسبب في مقتل شاب على يد صديقه

3 طعنات من مقص مصنوع من المعدن سكنت جثمان الشاب «بكار.م»، 28 عاما، فمات قبل وصوله إلى مستشفى المطرية التعليمي ظهر أمس، بعدها تمكنت الشرطة من القبض على المتهم، وبسؤاله اعترف بتنفيذ الجريمة خلال وصلة هزار جمعتهما، مدعيًا أنه لم يبيت النية على القتل، ولكن الجريمة حدثت بالصدفة بعد تكرار الهزار بينهما خلال العمل وعند المعاتبة أمسك المتهم مقصًا وقتل به صديقه.

حبس المتهم بقتل صديقه في المطرية

قررت النيابة العامة اليوم حبس المتهم بقتل صديقه «بكار» في المطرية لمدة 4 أيام على ذمة التحيقات بتهمة القتل العمد، وتحفظت على المقص المستخدم في الجريمة وأحيل إلى الأدلة الجنائية لفحصه وبيان حالته الفنية، وأفادت تحريات المباحث بأن الشابين تشاجرا سويًا في عزبة شلبي بالمطرية وتبادلا السباب والشتائم وبعدها أمسك المتهم المقص وقتل صديقه بعدة طعنات مات قبل وصوله إلى المستشفى.

قانوني يشرح عقوبة القتل العمد

وشرح الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض، لـ«الوطن»، عقوبة القتل العمد وفق قانون العقوبات: «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».