حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بقتل عامل في الوايلي.. ومحام يوضح العقوبة

قررت النيابة العامة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل عامل بمنطقة الوايلي، بطعنه نافذة بالصدر في مشاجرة بينهما، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وأمرت بإرسال سلاح الواقعة، إلى الطب الشرعي لفحصه وتفريغ كاميرات الواقعة بمسرح الجريمة، كما طالبت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تحقيقات النيابة حول الواقعة

تبين من التحقيقات، أن المتهم عاطل له معلومات جنائية سابقة، وقام بارتكاب الواقعة نتيجة خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه، أدت لحدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بطعن المجني عليه طعنه نافذة بواسطة سلاح أبيض.

تفاصيل مشاجرة أودت بحياة مسن

وتلقى مأمور قسم شرطة الوايلي، بلاغا، من أحد المستشفيات بوصول شخص مصاب بطعن نافذ بالصدر ووفاته على الفور، وبالانتقال تبين انها جثة مسن يدعى «أحمد طه» في العقد الخامس من العمر.

العقوبة القانونية للمتهم

عن العقوبة المتوقعة للمتهم، قال المحامي حسن شومان لـ«الوطن»، إن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أنه «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».