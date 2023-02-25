محافظ الشرقية: تنفيذ 22 مشروعا بأولاد صقر بتكلفة 417 مليون جنيه

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الدولة تولي اهتماما كبيراً بتطوير البنية التحية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية في قطاعات «مياه الشرب والصرف الصحي - الكهرباء – الصحة - الطرق والكباري – الأبنية التعليمية – الري - الغاز الطبيعي – الشباب والرياضة – الطب البيطري»، لخدمة قرى ومدن المحافظة وخاصة بالمناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات.

إلزام الشركات المسند لها تنفيذ المشروعات الجارية

شدد محافظ الشرقية على ضرورة إلزام الشركات المسند لها تنفيذ المشروعات الجارية بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كافة الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل طبقاً للمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

تنفيذ 22 مشروعا خدميا وتنموي

أوضح محافظ الشرقية أن مركز أولاد صقر يشهد تنفيذ 22 مشروعا خدمي وتنموي بتكلفة مالية بلغت 417 مليونا و294 ألف جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين كالأتي:

- الانتهاء من توريد وتركيب أعمدة وكشافات إنارة بتكلفة مليون و500 ألف جنيه.

- الانتهاء من أعمال تغطية جنابية ترعة حانوت بتكلفة مليون جنيه.

- الانتهاء من أعمال إنشاء وحده تضامن اجتماعي بتكلفة 850 ألف جنيه.

- التنتهاء من أعمال صيانة مبنى مجلس المدينة بتكلفة 623 ألف جنيه.

- الانتهاء من أعمال إنشاء مدرسة قليني للتعليم الأساسي بتكلفة 7 ملايين و303 ألفا جنيه.

- الانتهاء من أعمال إنشاء جناح بمدرسه بني منصور بتكلفة 6 ملايين جنيه.

- الانتهاء من أعمال إنشاء مبنى الإدارة التعلمية بأولاد صقر بتكلفة 7 ملايين و200 ألف جنيه.

- استكمال أعمال إنشاء مقر الحملة الميكانيكية بتكلفة 500 ألف جنيه بنسبه تنفيذ 60 %.

- تجميل مدخل المدينة وعمل بوابة للمدخل الرئيسي بتكلفة 2 مليون و73 ألف جنيه بنسبه تنفيذ 50 %.

- تجميل كورنيش المدينة بتكلفة 2 مليون و673 ألف جنيه وبنسبه تنفيذ 70 ٪.

- إنشاء محطة معالجة كفر الفرايحة بتكلفة 127 مليونا و747 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 65٪.

- إنشاء مدرسة الطلمبات القصبي المشتركة بتكلفة 3 ملايين و693 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 25٪.

- إنشاء مدرسة كفر الفرايحة بتكلفة 2 مليون و213 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 25٪.

- تغطية جنابية لترعة كفر حجي بتكلفة 5 ملايين وبنسبة تنفيذ 80٪.

- توسعة مدرسة عبد العزيز الطبيلي الإعدادية بتكلفة 4 ملايين و89 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 85٪.

- توسعة مدرسه عوض شربية بتكلفة 4 ملايين و310 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 70٪.

- إنشاء مدرسة نور الدين شربيه بتكلفة 8 مليون جنيه وبنسبه تنفيذ 40٪.

- مشروع صرف صحي منشية ناصر والسادات بتكلفة 63 مليون جنيه وبنسبه تنفيذ 98٪.

- مشروع صرف صحي بني منصور بتكلفة 24 مليون جنيه وبنسبه تنفيذ 98٪.

- إنشاء مبني الوحدة البيطرية بمطاوع بتكلفة مليون و300 الف جنيه وبنسبة تنفيذ 50٪.

- انشاء محطه معالجه قصاصين الأزهار بتكلفة 143 مليونا و221 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 60٪.

- تنفيذ أعمال تجميل حي المدارس والمعهد الديني ببلاط الإنترلوك بتكلفة مليون جنيه بنسبة تنفيذ 80٪.