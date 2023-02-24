مدير «مصر الخير» لقناة الحياة: نقدم مشروعات تمكين اقتصادي في الصعيد

عرض برنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة «الحياة»، تقريرا بعنوان: «15 كيانا خيريا وتنمويا تشارك في قوافل ستر وعافية لخدمة أهالي الصعيد».

القافلة البيطرية رقم 20

وقال أحمد حلمي مدير مؤسسة مصر الخير بمحافظة المنيا، إن قافلة ستر وعافية التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، هي رقم 20، وتشارك فيها 15 مؤسسة للمجتمع المدني والأهلي، منها مؤسسة مصر الخير.

وأضاف «حلمي» أن القافلة تقدم مشروعات التمكين الاقتصادي وطرق الأبواب وتوزيع البطاطين والمواد الغذائية، وجار رفع كفاءة 13 منزلا، إضافة لفك كرب الغارمين.

ولفت إلى أن النشاط البيطري في مؤسسة مصر الخير، نشاط أصيل، وتعمل عليه منذ الإنشاء، والهدف الرئيسي منه هو الاهتمام بكفاءة الإنتاج الحيواني في مصر بشكل عام.

رصد احتياجات صغار المزارعين

وأشار إلى أن المؤسسة لديها نظام ترصد من خلاله احتياجات صغار المزارعين لتحسين الإنتاج الحيواني الخاص بها، وتنظيم قوافل بيطرية لمحافظات الصعيد لتوصيل الخدمة بداية من بني سويف وحتى أسوان.