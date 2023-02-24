مسؤول بجمعية الأورمان لقناة الحياة: نقدم قرضا 20 ألف جنيه لإقامة مشروعات

عرض برنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة «الحياة»، تقريرا بعنوان «جمعية الأورمان تدعم الأسر الأولى بالرعاية في الدقهلية».

بحث ميداني لكل حالة مستحقة

وقال السيد الشوربجي رئيس فرع جمعية الأورمان في الدقهلية، إن الجمعية تجري بحثا ميدانيا على الحالات التي سيقام لها مشروع، كما يجري تقييم المشروع عدة مرات، وفي النهاية يجري منح القرض لهم على أن يكون سداده خلال 20 شهرا.

وأوضح عبد الكريم محمد مسؤول مشروع جميعة الأورمان في الدقهلية، أن كل مشروع يستفيد منه المواطن بمبلغ 20 ألف جنيه، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

هدف التحالف هو التمكين الاقتصادي

وأشار محمد السيد هلول عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أن هدف التحالف في التمكين الاقتصادي هو الانتقال للشرائح المحتاجة من الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء.

ولفت أحد المستفيدين من القروض، إلى أنه حصل على قرض بـ 20 ألف جنيه لفتح محل ملابس، وأضافت أخرى أنها حصلت على 20 ألف جنيه، لتستكمل بها المشروع الذي بدأته.