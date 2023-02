الجزء الثالث من « Ant-Man» يتصدر شباك التذاكر في أمريكا بـ264 مليون دولار

تصدر فيلم «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» قائمة إيرادات شباك التذاكر الأمريكي في أسبوعه الأول بدور العرض السينمائي، محققا 135 مليون دولار، بينما وصل إجمالي الإيرادات على مستوى العالم لـ 264 مليون دولار، وفقا لما نشره موقع «موجو بوكس أوفيس».

وحافظ فيلم «Avatar: The Way of Water» على تواجده في المركز الثاني بـ 9.7 ملايين دولار، بينما ارتفع إجمالي الإيرادات في أسبوعه العاشر ليصل لـ 2 مليار و294 مليون دولار، وفي المركز الثالث جاء فيلم الرسوم المتحركة «Puss in Boots: The Last Wish» بـ 8.4 مليون دولار، أما الإجمالي فبلغ 425 مليون دولار.

«Magic Mike's Last Dance» يتراجع من المركز الأول إلى الرابع بشباك التذاكر

وتراجع فيلم «Magic Mike's Last Dance» من المركز الأول الأسبوع الماضي إلى المركز الرابع هذا الأسبوع، بإيرادات 7.6 مليون دولار، محققا إجمالي 39.8 مليون دولار خلال أسبوعين، بينما جاء في المركز الخامس فيلم «Knock at the Cabin» والذي حقق 5.5 مليون دولار، بينما وصلت إيراداته الإجمالية خلال 3 أسابيع لـ 48.9 مليون دولار.