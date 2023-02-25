نائب: خطوات الحكومة لدعم الزراعة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي المصري

قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن أسعار عدد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية قبل زراعتها، سيشجع الفلاحين والمزارعين المصريين على زراعة تلك المحاصيل المهمة.

خطوات الحكومة تساهم في تحقيق الأمن الغذائي

وأضاف «الجبلاوي»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم السبت، أن الدولة المصرية حريصة على تشجيع وتحفيز المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في منظومة الزراعة التعاقدية، خاصة أن هذا الأمر يعد جزء رئيسي من الأمن الغذائي المصري.

وأوضح وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن دعم الدولة المصرية للزراعة والمزارعين سيسهم كذلك في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية العامة، وكذلك العمل على تقليل الفجوة الاستيرادية، بل سيكون هناك فائض في هذه المحاصيل لتصديرها للخارج.

تحديد الأسعار يحمي الفلاح من مخاطر ارتفاع الأسعار

وأشار النائب إلى أن تحديد الأسعار يحمي الفلاح من مخاطر ارتفاع الأسعار، وبالتالي التوسع في زراعة تلك المحاصيل خاصة القمح والذرة الصفراء وفول الصويا وعباد الشمس، مؤكدًا أن هذه التحركات الحكومية ستنعكس بشكل ايجابي للغاية على السوق وتوافر السلع في الأسواق واستقرار أسعارها.