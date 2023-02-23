متحدث «الزراعة» لقناة الحياة: 4 محاصيل جديدة تدخل منظومة الزراعة التعاقدية

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن القرارات التي تم اتخاذها أمس فيما يخص الزراعات التعاقدية مهمة لتحفيز الفلاح وزيادة المساحة المنزرعة للمحاصيل الاستراتيجية الزيتية، والتي لها قيمة كبيرة وأهمية ولا بد من زيادة التوسع بها.

سعر ضمان للفلاح

وأضاف «القرش»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الدولة لا تضع فقط سعرا لخدمة الفلاح، ولكن تضع سعر ضمان له، بمعنى أنه يتم تسعير الحد الأدنى للمنتج، فإذا حدث انخفاض في الأسعار لأي سبب ستمنح الحكومة الفلاح هذا السعر المتفق عليه من قبل، وإذا حدثت زيادة سيرتفع السعر المتفق عليه.

ولفت إلى أن الدولة سعرت عددا من المحاصيل بأسعار قد تكون مناسبة للفلاح، خاصة أن موسم الزراعة لم يبدأ بعد، ليكون حد ضمان له ومرضي، والذي يبلغ 9 آلاف جنيه للذرة البيضاء و9500 جنيه للذرة الصفراء، و18 ألف جنيه لفول الصويا، و15 ألف جنيه لعباد الشمس.

«السلع التموينية» تدخل كمشتري

وأشار إلى أن هيئة السلع التموينية تدخل كمشتري ضمن هذه المنظومة، إضافة للقطاع، كما أن مركز الزراعات التعاقدية يؤمن هذه المنظومة.

وأفاد بأن الدولة حريصة على التوسع بأكبر مساحة ممكنة في المحاصيل المنزرعة، بحيث تزيد عن المساحة المنزرعة حاليا بمحصول الذرة البالغة 3 ملايين فدان، وعن مساحة محصول فول الصويا البالغة 52 ألف فدان.