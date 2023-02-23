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قريبا.. مصر ضمن الدول التي تمتلك تشريعا ينظم الزراعة العضوية

كتب:

الوطن
09:37 م | الخميس 23 فبراير 2023
الزراعة العضوية

الزراعة العضوية

انعقد الاجتماع الأول للجنة التنسيقية الدائمة للزراعة العضوية وذلك بمقر مركز البحوث الزراعية، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور طارق الهوبى، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقالت الدكتورة مايسة لطفى إنه تم مناقشة بعض النقاط الخاصة بتفعيل لائحة الرسوم ومناقشة كيفية تبادل البيانات والمعلومات بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء والإدارة العامة للزراعة العضوية، كما تم مناقشة ضوابط الرقابة والفحص بالأسواق.

وأشارت مدير المعمل إلى أنه تم أيضاً ترجمة القانون ولائحته التنفيذية ترجمة معتمدة وإرسالها إلى المفوضية الأوروبية ببروكسيل وذلك فى يونيو الماضى، حتى يتسنى مقارنة القانون المصرى ولائحته التنفيذية بقوانين الاتحاد الأوروبى واعتماده وإدراج جمهورية مصر العربية ضمن قائمة الدول التى تمتلك تشريعاً ينظم الزراعة العضوية.

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