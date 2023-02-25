إطلاق المبادرة الرئاسية لفحص ورعاية المقبلين على الزواج في سوهاج غدا

أعلن الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، انطلاق مبادرة فحص ورعاية المقبلين على الزواج غدًا الأحد، تحت إشراف ومتابعة من الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة بقطاع الرعاية الصحية وفريق المبادرات الرئاسية والتمريض وفريق عمل شؤون المشروعات ومبادرات الصحة العامة.

المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج

وأضاف «النجار» الخدمات المقدمة بالوحدات والمراكز التابعة لمديرية الصحة التي تنفذها المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج تتضمن الآتي:

- فحص طبي شامل.

- فحص معملي لتحديد الفصيلة.

- تحديد معامل ريسوس.

- تحديد نسبة الهيموجلوبين.

- اكتشاف بعض الأمراض غير السارية مثل الضغط مرض السكري مرض السمنة.

- اكتشاف بعد الأمراض الفيروسية مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي بيHBV.

- الالتهاب الكبدي الفيروسي سي HCV .

- فيرس نقص المناعة البشري المكتسب HIV والمسبب لمتلازمة الأيدزAIDS.

- الكشف عن بعض أمراض الدم الوراثية أنيميا البحر المتوسط وانيميا الخلايا المنجلية.

- الاستبيان النفسي الذي يقيس القدرة على القيام بالوظائف العادية أو ظهور ظواهر جديدة تؤثر على الحالة النفسية مع توفير خدمة المشورة للوقاية من الأمراض غير السارية والحد من الأمراض المنقولة جنسيا والأمراض المتنقلة من الأم للجنين.

- دعم خدمة الإحالة للجهات المختصة حال اكتشاف أحد الأمراض الوراثية أو الإصابة الفيروسية، على أن يتم إبلاغ فقط صاحب التحليل منفردًا بنتيجة تحليلية بسرية وخصوصية تامة وإعطاء شهادة صحية تسلم للمأذون تفيد بخضوعه للفحص، عليه يتم التوعية بكل الوحدات التابعة للرعاية الصحية الأولية بأهمية وضرورة الفحص للمقبلين على الزواج والخضوع للفحص قبل عقد القران بمدة لاتقل عن 15 يوما.

أماكن الفحص للمقبلين على الزواج

جاءت أماكن التي سيتم بها الفحص بمحافظة سوهاج التابعة لمديرية صحة سوهاج كالتالي

- مركز سوهاج رعاية الطفل بالثقافة.

- المركز الطبي بالشهيد.

- مركز أخميم

- مركز الحضري بمركز ساقلتة.

- المركز الحضري بمركز دار السلام.

- المركز الحضري بمركز طما.

المركز الطبي مركز طهطا المركز الطبي مركز المراغة المركز الحضري مركز جهينة المركز الحضري مركز المنشاة.

مركز رعاية الطفل.

- وحدة أولاد حمزة.

- مركز جرجا المركز الحضري القبلي.

- مركز البلينا المركز الحضري.

كما يتم تسليم الشهادة بعد 15 يوما من إجراء الفحص والتحاليل وليس في نفس اليوم.