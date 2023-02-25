ضبط شقيقين متهمين بإجبار موظف على توقيع إيصالات أمانة وعقد بيع سيارته

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" يعمل بإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم) بتضرره من (أحد الأشخاص "مالك الشركة محل عمله" ، وشقيقه "شريك بذات الشركة") لقيامهما بإجباره على توقيع عدد ( 2 ) إيصال أمانة ، وكذا عقد بيع للسيارة خاصته وذلك حال تواجدهم بمقر الشركة خاصتهم لإكتشافهما وجود عجز بحسابات الشركة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما الإيصالات المشار إليها وكذا عقد بيع السيارة.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، وعللا قيامهما بذلك لإعتقادهما بقيام المجنى عليه بسرقة المبلغ المالى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .