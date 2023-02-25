ضبط متهم بسرقة دراجة نارية بأسلوب قطع الأسلاك بمدينة نصر في القاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات .. ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث).. بإكتشافه سرقة دراجته النارية حال توقفها أمام محل عمله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ، مقيم بمحافظة الشرقية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم ، وعُثر بحوزته على (بنسة حديديه - فرد خرطوش - عدد من الطلقات من ذات العيار) وبمواجهته أعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب " قطع وتوصيل الأسلاك " بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزته ، وأقر بحيازته السلاح بقصد إستخدامه في وقائع السرقة.. كما تم بإرشاده ضبط الدراجة النارية المستولي عليها بمسكنه .

وبإستدعاء المجني عليه تعرف علي الدارجة النارية، وأتهمه بالسرقة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.