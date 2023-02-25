رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ضبط متهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة

كتب:

محمد بركات
12:45 م | السبت 25 فبراير 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

ضبط 4 هاربين من تنفيذ 81 حكما قضائيا خلال حملة أمنية في كفر الشيخ

ضبط 4 متهمين بسرقة 1.5 مليون جنيه من مكتب بريد دمياط

ضبط تشكيل عصابي بتهمة غسل 150 مليون جنيه بالمنيا

حوادث 24 ساعة.. ضبط تشكيلين عصابيين بالقاهرة

ضبط لحوم فاسدة وأسماك مجهولة المصد في حملات بكفر الشيخ
بقلم محمد بركات