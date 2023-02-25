ضبط متهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.